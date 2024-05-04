Труа опинився на порозі вильоту в третій дивізіон Франції. Для збереження надій на виживання шампаньцям потрібно було вдома здолати Валансьєн, який вже давно попрощався з Лігою 2. Втім, до 89-ї хвилини на табло світився рахунок 1:1.

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Фанати Труа втратили контроль і закидали поле фаєрами. Рефері ухвалив рішення достроково завершити гру. Труа засудив поведінку власних вболівальників і тепер чекає вирок дисциплінарного комітету. Дуже ймовірна технічна поразка, яка остаточно відправить шампаньців у третій дивізіон.

Прихильники Труа давно протестують проти дій City Football Group, яка придбала клуб в 2020 році. Все почалося з оптимістичного повернення в еліту, але затриматися вдалося лише на 2 сезони. У нинішній кампанії жахіття продовжилось. Фанати розлючені, що про їхню команду забули, поки інші проекти CFG виблискують завдяки інвестиціям (Жирона, Ман Сіті). Нагадаємо, нещодавно Труа належав український форвард Микола Кухаревич.

Chaotic scenes in Ligue 2.



Troyes owned by the City Football Group sit on the brink of two successive relegations.



Their match abandoned at 1-1 against bottom-placed VAFC.



pic.twitter.com/JCdgMIPG1u — Get French Football News (@GFFN) May 3, 2024

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