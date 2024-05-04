Екс-клуб українця бунтує в імперії Ман Сіті – фанати зірвали матч за кілька хвилин до вильоту в третій дивізіон
Далеко не всі насолоджуються своїм перебуванням в структурі City Football Group.
Труа опинився на порозі вильоту в третій дивізіон Франції. Для збереження надій на виживання шампаньцям потрібно було вдома здолати Валансьєн, який вже давно попрощався з Лігою 2. Втім, до 89-ї хвилини на табло світився рахунок 1:1.
Жирона відреагувала на мегаскандал імені Довбика – іспанські ЗМІ розганяють виключення з ЛЧ
Фанати Труа втратили контроль і закидали поле фаєрами. Рефері ухвалив рішення достроково завершити гру. Труа засудив поведінку власних вболівальників і тепер чекає вирок дисциплінарного комітету. Дуже ймовірна технічна поразка, яка остаточно відправить шампаньців у третій дивізіон.
Прихильники Труа давно протестують проти дій City Football Group, яка придбала клуб в 2020 році. Все почалося з оптимістичного повернення в еліту, але затриматися вдалося лише на 2 сезони. У нинішній кампанії жахіття продовжилось. Фанати розлючені, що про їхню команду забули, поки інші проекти CFG виблискують завдяки інвестиціям (Жирона, Ман Сіті). Нагадаємо, нещодавно Труа належав український форвард Микола Кухаревич.
Жирона в Лізі чемпіонів: п’ять сенсаційних клубів Ла Ліги, які шокували Європу раніше за Довбика і Циганкова