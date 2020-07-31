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Роналду ризикує втратити всі шанси на "Золотий бутс" та звання найкращого бомбардира Серії А

22:00 - Читать на русском
Роналду ризикує втратити всі шанси на "Золотий бутс" та звання найкращого бомбардира Серії А
Кріштіану Роналду / Getty Images

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі не гарантує, що Кріштіану Роналду вийде на поле в матчі 38 туру Серії А проти Роми.

 

"Ми побачимо, які справи у Кріштіану Роналду, але він серед тих, хто найбільше грав у цьому сезоні. Нам доведеться обговорити це з медичним персоналом і подивитися, як він себе почуває.

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Ремзі повинен повернутися до групових тренувань сьогодні, ми побачимось завтра, але є дуже хороший шанс, що він буде готовий до Ліги чемпіонів. Дибала працює з медперсоналом. Вони сказали мені, що процес відновлення йде добре, але я не знаю, коли він повернеться", – наводить слова Саррі Goal.

Нагадаємо, Роналду ще зберігає примарні шанси на здобуття "Золотого бутса" та звання найкращого бомбардира Серії А. Наразі португалець має 31 забитий м'яч, а у лідера обох перегонів Чіро Іммобіле – 35.

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Теги
Ювентус Ювентус Італія Кріштіану Кріштіану Роналду Мауріціо Мауріціо Саррі Золотий бутс Ювентус - Рома
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