Збірна України та інші команди-учасниці зможуть взяти на Євро-2024 більше гравців.

Прес-служба УЄФА повідомила, що під час голосування членами виконавчого комітету було схвалене розширення заявки на Євро-2024 з 23 до 26 гравців.

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Усі 26 футболістів зможуть бути включені до офіційної заявки на матч і бути присутніми на лаві запасних. Подібна практика діяла під час останнього чемпіонату Європи у 2021 році, а також чемпіонату світу у Катарі у 2022 році. Всі команди мають чітко визначитися з гравцями до 7 червня.

Варто зауважити, що недавно головний тренер збірної України Сергій Ребров зізнавався, що він розраховує на можливість взяти на континентальну першість 26 гравців, а не 23.

Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Збірна України на груповому етапі зіграє проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

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