Українець опинився на вершині трансферних пріоритетів Атлетіко, стверджує Esto es Atleti.

Тренер Жирони прокоментував загрозу втратити ЛЧ через "справу Довбика" – команда буде вести українця до Пічічі

"Матрацники" влітку готові продавати будь-яких гравців лінії атаки, крім Антуана Грізманна. Спортивний директор Андреа Берта підготував чималий список потенційних новачків – Сантьяго Хіменес, Сергу Гірассі та Джонатан Девід. Втім, тут слово бере головна людина в Атлетіко. Генеральний директор Мігель Анхель Хіль Марін жадає, щоб клуб кинув усі зусилля на підписання саме Довбика. Мадридці матимуть достатній бюджет і, ймовірно, Лігу чемпіонів, щоб переконати українця покинути Жирону.

Нагадаємо, Довбик розкішно проводить свій дебютний сезон в Іспанії. Нападник Жирони очолює перегони бомбардирів Ла Ліги з 19 голами у 31 матчі.

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