"Хто з гравців Колоса найближчий до збірної України? Важке питання, це вирішувати лише Сергію Реброву. Але ми маємо дуже багато талановитих хлопчиків, які намагаються бути в збірній.

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В юнацькій команді України ми вже маємо представника, сподіваємось, будуть ще. Голкіпер Кіріл Фесюн дуже-дуже близький до того, щоб бути в збірній. Вважаю наша національна команда вийде із групи на Євро та пройде один-два матчі плей-офф", – сказав Генінсон у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, у поточному сезоні Фесюн провів за Колос 25 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів (ще у 12 поєдинках відстояв "на нуль"). У доробку Кіріла 7 матчів за молодіжку та 1 гра за олімпійську збірну України.

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