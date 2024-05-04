Україна

Шахтар зацікавився лідером СК Дніпро-1 – все залежить від ймовірного трансферу Судакова.

Карпати після виходу в УПЛ не змогли переграти середняка Першої ліги.

Ярмоленко випередив Реброва та став найкращим бомбардиром українських команд.

Світ

Лутон розписав нічию з Евертоном і залишився у зоні вильоту – провал конкурента Миколенка не допоміг.

УЄФА офіційно ухвалив зміни регламенту Євро-2024, на які розраховував Ребров.

Борусія Д офіційно підтвердила відхід Ройса після 12 років у клубі.

Лунін проти Куртуа: Анчелотті оголосив розподіл воротарів на чемпіонат і Лігу чемпіонів.

Українці за кордоном

Довбик став ціллю №1 для революції в Мадриді – кандидатуру українця затвердив головний бос.

Жирона відреагувала на мегаскандал імені Довбика – іспанські ЗМІ розганяють виключення з ЛЧ, агент форварда розкрив деталі гучної справи.

Яремчук відчайдушно хоче залишитися у Валенсії – все вирішено на 99%, але є нюанс.