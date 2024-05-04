Головні новини 3 травня: Ройс покидає Борусію Д, скандал з трансфером Довбика, зміни регламенту на Євро-2024
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 3 травня.
Україна
Шахтар зацікавився лідером СК Дніпро-1 – все залежить від ймовірного трансферу Судакова.
Карпати після виходу в УПЛ не змогли переграти середняка Першої ліги.
Ярмоленко випередив Реброва та став найкращим бомбардиром українських команд.
Світ
Лутон розписав нічию з Евертоном і залишився у зоні вильоту – провал конкурента Миколенка не допоміг.
УЄФА офіційно ухвалив зміни регламенту Євро-2024, на які розраховував Ребров.
Борусія Д офіційно підтвердила відхід Ройса після 12 років у клубі.
Лунін проти Куртуа: Анчелотті оголосив розподіл воротарів на чемпіонат і Лігу чемпіонів.
Українці за кордоном
Довбик став ціллю №1 для революції в Мадриді – кандидатуру українця затвердив головний бос.
Жирона відреагувала на мегаскандал імені Довбика – іспанські ЗМІ розганяють виключення з ЛЧ, агент форварда розкрив деталі гучної справи.
Яремчук відчайдушно хоче залишитися у Валенсії – все вирішено на 99%, але є нюанс.