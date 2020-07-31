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ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Мілевський, Хачеріді та Нойок допомогли Динамо Брест перервати серію без перемог і наблизитися до зони єврокубків

22:27 - Читать на русском
Мілевський, Хачеріді та Нойок допомогли Динамо Брест перервати серію без перемог і наблизитися до зони єврокубків
Мілевський та Нойок / фото: Динамо Брест

Брестське Динамо обіграло Вітебськ в рамках 20-го туру чемпіонату Білорусі. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі, 20 тур

Динамо Брест – Вітебськ – 1:0

Гол: Гордейчук, 17

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У стартовому складі господарів з'явилися усі три українці. Це перший випадок після коронавірусу в брестському клубі, коли Артем Мілевський, Олександр Нойок та Євген Хачеріді усі разом вийшли на поле з перших хвилин. Вітебськ відповів появою Максима Каленчука.

Щоправда, відкрити рахунок Динамо зуміло і без допомоги українців. Після позиційної атаки здавалося, що Вітебськ уже відбився, але Гордейчук опинився першим на підбиранні і метрів з 20-ти з допомогою рикошету поклав м'яч у дальній кут. Цей гол виявився єдиним у звітному поєдинку.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Динамо, яке за втраченими очками може впритул наблизитися до єврокубкової зони. До слова, брестська команда до сьогодні не змогла виграти свої останні три матчі, у яких набрала лише одне очко. Таким чином, невтішна серія перервалася.

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Теги
Світ Артем Артем Мілевський Євген Євген Хачеріді Олександр Олександр Нойок Білорусь Динамо Брест Динамо Брест Українці за кордоном
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