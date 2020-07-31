Наполі офіційно підписав Осімхена, здійснивши рекордний трансфер в історії клубу

Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 21-річного нігерійця.

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Жодних подробиць угоди клуб не повідомляє, однак Sky Italy стверджує, що контракт новачка розрахований до 2025-го із зарплатнею 4,5 млн євро на рік. Лілль отримав за свою зірку 50 млн і 7-8 млн бонусами, що робить Осімхена найдорожчим придбанням Наполі. Раніше рекорд утримував Гонсало Ігуаїн, за якого в 2014 році заплатили Реалу 39 млн євро.

Статистика Осімхена у сезоні 2019/20 – 13 голів та 5 асистів у 27 матчах за Лілль. Зазначимо, що нігерієць також є одним із лідерів своєї національної збірної. Він забив гол у ворота збірної України у вересневому товариському матчі (2:2).

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