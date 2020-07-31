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Селтік визначився з майбутнім Шведа – в українця є чимало варіантів у Європі

19:31 - Читать на русском
Селтік визначився з майбутнім Шведа – в українця є чимало варіантів у Європі
Мар'ян Швед / фото: ФК Селтік

Український півзахисник Селтіка Мар'ян Швед не вразив керівництво клубу своєю грою.

"Кельти" вже найближчим часом планують підшукати Шведу нову команду, де б він міг отримувати регулярну ігрову практику, повідомляє Glasgow Times.

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За інформацією видання, Селтік розглядає пропозиції від низки клубів із Бельгії, Нідерландів та Португалії. Зазначається, що тренерський штаб не розраховує на українця, тому новий сезон він точно розпочне в оренді в іншому клубі.

Нагадаємо, що сезон 2019/20 став не дуже вдалим для Мар'яна Шведа. В активі українця лише 3 матчі за Селтік в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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