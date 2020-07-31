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Маріуполь призначить Остапа Маркевича головним тренером – ЗМІ назвав дату презентації

22:14 - Читать на русском
Маріуполь призначить Остапа Маркевича головним тренером – ЗМІ назвав дату презентації
Остап Маркевич / фото із соцмереж

Новим головним тренером Маріуполя повинен стати син Мирона Маркевича – Остап.

Про домовленість між клубом та 42-річним фахівцем повідомлялося ще на початку липня. Вже у понеділок, 3 серпня, Маріуполь оголосить про початок співпраці офіційно, стверджує Футбол NEWS.

Бабич після звільнення з Маріуполя уже отримав пропозицію з Європи

На посаді наставника азовців Маркевич-молодший змінить Олександра Бабича, з яким не стали продовжувати контракт. У минулому сезоні Маріуполь посів восьме місце у турнірнірній таблиці УПЛ, а у фіналі плей-офф за Лігу Європи програв Колосу.

До слова, останнім місцем роботи Остапа Маркевича був Чорноморець, який він покинув кілька місяців тому. Також він має досвід роботи у Агробізнесі та молодіжці Вільяреала.

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Маріуполь Маріуполь Остап Остап Маркевич
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