toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Главные новости футбола 31 июля: Динамо прощается с вице-чемпионом мира, новые претенденты на Шведа и Супрягу

07:00 - Читати українською
Главные новости футбола 31 июля: Динамо прощается с вице-чемпионом мира, новые претенденты на Шведа и Супрягу
Главные новости футбола 31 июля

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 31 июля.

Украина

Динамо официально определилось с судьбой Йосипа Пиварича. А еще киевляне нашли для Жерсона Родригеса новый клуб – неоригинальный вариант. "Луческу может продать Цыганкова": состав и трансферы Динамо глазами ведущего СМИ, близкого к румыну.

Карпаты сохранят профессиональный статус – Олег Смалийчук озвучил план. Юрий Калитвинцев может заменить Виктора Скрипника в Заре. Коронавирус в Металлисте 1925: главу клуба госпитализировали.

Мариуполь назначит Остапа Маркевича главным тренером – названа дата презентации. Приазовский клуб покинули два лидера: ведущий форвард Фомин и капитан Яворский, который провел в команде 10 сезонов.

Наши за границей

Реал проводит кадровую чистку – Андрей Лунин получил вердикт руководства. Селтик определился с будущим Шведа – у Марьяна немало вариантов в Европе. Владислав Супряга получил еще один вариант в Серии А.

Андрея Ярмоленко назвали автором лучшего гола сезона в Вест Хэме. Александр Зубков стал самым дорогим игроком чемпионата Венгрии – в топ-5 сразу три украинца.

Юрий Вернидуб вырвался в единоличные лидеры – команда нашего специалиста имеет сумасшедшую беспроигрышную серию в Беларуси. Милевский, Хачериди и Нойок помогли Динамо Брест прервать серию без побед и приблизиться к зоне еврокубков.

Европа

ПСЖ завоевал Кубок французской лиги, отобрав у Лиона еврокубки – героический голкипер проиграл серию пенальти, а парижане взяли "малый требл".

Наполи осуществил рекордный трансфер в истории клуба, подписав обидчика сборной Украины – стоимость звездного новичка шокирует. Криштиану Роналду рискует потерять все шансы на "Золотую бутсу" и звание лучшего бомбардира Серии А.

Чемпион мира в составе сборной Германии Бенедикт Хеведес объявил о завершении карьеры. Бавария победила Марсель, готовясь выиграть Лигу чемпионов – Флик решил важную проблему.

blog_ava
Аталанта – Интер: Конте обещает Малиновскому и компании страдания в битве за "серебро"
07:30
1161
Теги
Мир Дайджест
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
10
мин
Арсенал
19:30
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук