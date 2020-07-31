toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Перша ліга
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Коронавірус у Металісті 1925: голову наглядової ради Стороженка госпіталізували

20:52 - Читать на русском
Коронавірус у Металісті 1925: голову наглядової ради Стороженка госпіталізували
Сергій Стороженко / фото із відритих джерел

Голова наглядової ради Металіста 1925 Сергій Стороженко захворів на коронавірус.

У клубі Першої ліги Металіст 1925 спалах COVID-19, стверджує Football Hub. Кілька працівників клубу отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

Помер лікар збірної України та Металіста 1925 – у 48-річного медика діагностували коронавірус

За інформацією видання, йдеться не про гравців команди, а про працівників у структурі клубу. У лікарні навіть опинився голова наглядової ради Металіста 1925 70-ти річний Сергій Стороженко.

Зазначається, що футболісти змушені повторно здати тести і чекати їхніх результатів. Тренувальний процес зупинений. Доля домашнього для Металіста 1925 поєдинку 28 туру з Чорноморцем, запланованого на 3 серпня, поки що не відома.

Машина смерті в атаці Динамо, король повітря із Карпат: призовий кросворд від головного редактора

blog_ava
Скрипник не піде шляхом Луческу – наставник Зорі розкрив плани щодо своєї кар'єри
08:00
9475
Теги
Головне Перша ліга Сергій Стороженко Металіст 1925 Металіст 1925 коронавірус
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
32
хв
ПСЖ
22:10
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук