Коронавірус у Металісті 1925: голову наглядової ради Стороженка госпіталізували

У клубі Першої ліги Металіст 1925 спалах COVID-19, стверджує Football Hub. Кілька працівників клубу отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

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За інформацією видання, йдеться не про гравців команди, а про працівників у структурі клубу. У лікарні навіть опинився голова наглядової ради Металіста 1925 70-ти річний Сергій Стороженко.

Зазначається, що футболісти змушені повторно здати тести і чекати їхніх результатів. Тренувальний процес зупинений. Доля домашнього для Металіста 1925 поєдинку 28 туру з Чорноморцем, запланованого на 3 серпня, поки що не відома.

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