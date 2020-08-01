ПСЖ завоював Кубок французької ліги, відібравши у Ліона єврокубки – героїчний голкіпер програв серію пенальті

Кубок французької ліги

ПСЖ – Ліон – 0:0 (по пенальті – 6:5)

Вилучення: Рафаел, 120 (Ліон)

Франція поспішно завершила чемпіонат, тому тамтешні клуби 4 місяці перебували без ігрової практики. Лише на початку липня деякі клуби почали проводити товариські матчі. ПСЖ розгромив Гавр, Васланд-Беверен і Селтік, не пропустивши жодного м'яча, а потім мінімально переграв Сент-Етьєн у фіналі Кубка Франції. Той трофей дався парижанам великою ціною – травмувався Мбаппе.

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Ліон також вже місяць набирає форму – 4 перемоги в 5 спарингах (програв тільки Рейнджерс). "Ткачі" дуже постраждали від зупинки Ліги 1, їм забракло лише одного очка до єврокубкової зони. Президент клубу Жан-Мішель Ола до останнього намагався відстояти справедливість – нуль вихлопу. Єдиним шансом вийти в Європу залишився фінал Кубка ліги (є ще варіант виграти Лігу чемпіонів, але ніхто в це не вірить). Ліон ризикував вперше з 1997-го пролетіти повз євроарену.

Ліон солідно розпочав зустріч, задав хороший темп і нічим не поступався ПСЖ. Неймар завдав першого удару в поєдинку, однак голкіпер спокійно зреагував. Через декілька хвилин Ней обігрався з Сілвою та ефектно підкрутив під дальню стійку – м'яч облизнув каркас воріт із зовнішнього боку. Однак це все, чим чемпіони Франції потурбували Лопеша за перші пів години.

На іншому кінці поля стріляли Депай (перший офіційний матч після "порваних хрестів") і Ауар – обом забракло точності. Ліон добре накривав технічних опонентів, не гребуючи фолами. Найжорсткіше грати проти Неймара. Бразилець декілька разів добре отримав по ногах, але не поник. ПСЖ розвивав швидкі атаки. От тільки до ударів справа не доходила.

Наприкінці першого тайму команди влаштували 5-хвилинку на зустрічних курсах. Гуйє здалеку пальнув під поперечину – витягнув голкіпер Ліона. Дембеле мав впритул розстрілювати ворота ПСЖ, але махнув повз м'яч після прострілу Дюбуа. Ді Марія вибіг на побачення з Лопешем і не пробив. Денаєр після кутового гостро бив головою – м'яч розминувся з воротами. На перерву Ліон пішов з перевагою у володінні та ударах.

У другій половині зустрічі головним героєм зі всіх сил намагався стати Денаєр – після його фейлів могли забивати Неймар і Ді Марія. Ліон вистояв та продовжив перевіряти на міцність Неймара. Бразилець небезпечно виконав один зі стандартів, однак Лопеш витягнув м'яч з кута. Тим часом у Томаса Тухеля виникли нові кадрові втрати – травмувалися Ікарді та Курзава.

Тренери освіжили гру замінами, а головними на полі залишалися голкіпери. Навас потягнув удар Корне в "дев'ятку" та зловив постріл Екамбі. Лопеш же дивом зреагував на удар Неймара головою впритул, витягнувши м'яч з-під поперечки. В основний час голкіпери так і не дали збою – гра перейшла в овертайми.

Лопеш ще встиг врятувати Ліон після низки потужних ударів. А на 120-й хвилині ПСЖ заробив гострий штрафний – Рафаел ціною червоної картки зупинив Ді Марію. Неймар не реалізував перспективний стандарт. Все вирішилося аж в серії післяматчевих пенальті.

Довго ніхто не промахувався з "точки", Неймар традиційно влаштував цілий спектакль, але забив. Фатальною стала помилка Бертрана Траоре – Навас взяв його удар. ПСЖ виграв "малий требл", Ліон залишився без єврокубків, а останню путівку в Лігу Європи від Франції отримав Реймс.

Обидві команди незабаром гратимуть в Лізі чемпіонів. Ліон 7 серпня проведе матч-відповідь 1/8 фіналу проти Ювентуса (перший поєдинок "ткачі" виграли 1:0). ПСЖ вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів ще до коронавірусної паузи. Фінальна стадія турніру відбудеться в Португалії. Парижани в 1/4 зустрінуться з Аталантою.

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