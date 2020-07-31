toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Шахтар Вернидуба вирвався в одноосібні лідери – команда українця має божевільну безпрограшну серію в Білорусі

20:25 - Читать на русском
Шахтар Вернидуба вирвався в одноосібні лідери – команда українця має божевільну безпрограшну серію в Білорусі
Слуцьк – Шахтар С – 0:2

Солігорський Шахтар обіграв Слуцьк в рамках 20-го туру чемпіонату Білорусі. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі, 20 тур

Слуцьк – Шахтар С – 0:2

Голи: Архіпов, 25 (п), Антіч, 62

Реал проводить кадрову чистку: Лунін – унікальний випадок, майбутнє Кубо та Едегора

Команда Юрія Вернидуба продовжує боротися за чемпіонство у Білорусі. У матчі чергового туру тамтешньої першості команда українського фахівця обіграла Слуцьк, забивши по голу в кожному із таймів.

Ця перемога стала для солігорського клубу другою поспіль, а безпрограшна серія команди вже налічує 15 матчів у чемпіонаті. Востаннє "гірники" програвали ще 14 квітня цьому ж таки Слуцьку.

Завдяки цій перемозі Шахтар набрав 40 очок і одноосібно очолив турнірну таблицю чемпіонату Білорусі. Щоправда, БАТЕ, який відстає на три очки, свій матч 20-го туру проведе пізніше.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ

blog_ava
"Луческу може продати Циганкова": склад і трансфери Динамо очима провідного ЗМІ, близького до румуна
16:50
15700
Теги
Головне Світ Віталій Віталій Вернидуб Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ Білорусь Слуцьк Слуцьк Українці за кордоном
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
30
хв
ПСЖ
22:10
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук