Шахтар Вернидуба вирвався в одноосібні лідери – команда українця має божевільну безпрограшну серію в Білорусі

Солігорський Шахтар обіграв Слуцьк в рамках 20-го туру чемпіонату Білорусі. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі, 20 тур

Слуцьк – Шахтар С – 0:2

Голи: Архіпов, 25 (п), Антіч, 62

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Команда Юрія Вернидуба продовжує боротися за чемпіонство у Білорусі. У матчі чергового туру тамтешньої першості команда українського фахівця обіграла Слуцьк, забивши по голу в кожному із таймів.

Ця перемога стала для солігорського клубу другою поспіль, а безпрограшна серія команди вже налічує 15 матчів у чемпіонаті. Востаннє "гірники" програвали ще 14 квітня цьому ж таки Слуцьку.

Завдяки цій перемозі Шахтар набрав 40 очок і одноосібно очолив турнірну таблицю чемпіонату Білорусі. Щоправда, БАТЕ, який відстає на три очки, свій матч 20-го туру проведе пізніше.

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