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Калітвінцев може замінити Скрипника в Зорі, – ЗМІ

15:24 - Читать на русском
Калітвінцев може замінити Скрипника в Зорі, – ЗМІ
Юрій Калітвінцев / фото з відкритих джерел

Якщо Віктор Скрипник покине посаду головного тренера луганської Зорі, то команду може очолити екс-керманич збірної України Юрій Калітвінцев

Керівництво луганців розглядає варіант із призначенням 52-річного фахівця, стверджує FootBoom.

Скрипник прокоментував чутки щодо свого відходу із Зорі

Зоря вивчає ринок на випадок відходу Скрипника з посади керманича команди. У його послугах зацікавлений СК Дніпро-1. Натомість претендентом на потенційно вакантну посаду раніше називали екс-тренера Маріуполя Олександра Бабича. Тепер Калітвінцев складе йому конкуренцію.

Уродженець російського Волгограда має досвід роботи в Україні та Росії. Зокрема, екс-капітан київського Динамо працював із Закарпаттям, збірної України U-19, Волгою з Нижнього Новгорода, московським Динамо, а в 2010-2011 рр. виконував обов'язки керманича національної команди України.

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Теги
Зоря Зоря Юрій Юрій Калітвінцев
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