Калітвінцев може замінити Скрипника в Зорі, – ЗМІ

Керівництво луганців розглядає варіант із призначенням 52-річного фахівця, стверджує FootBoom.
Скрипник прокоментував чутки щодо свого відходу із Зорі
Зоря вивчає ринок на випадок відходу Скрипника з посади керманича команди. У його послугах зацікавлений СК Дніпро-1. Натомість претендентом на потенційно вакантну посаду раніше називали екс-тренера Маріуполя Олександра Бабича. Тепер Калітвінцев складе йому конкуренцію.
Уродженець російського Волгограда має досвід роботи в Україні та Росії. Зокрема, екс-капітан київського Динамо працював із Закарпаттям, збірної України U-19, Волгою з Нижнього Новгорода, московським Динамо, а в 2010-2011 рр. виконував обов'язки керманича національної команди України.
Їх сформував Лобановський: зірки Динамо кінця 90-х, які стали тренерами