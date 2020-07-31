"Луческу може продати Циганкова": склад і трансфери Динамо очима провідного ЗМІ, близького до румуна

Молода команда, вирощені клубом гравці і строгий трансферний бюджет. GSP не пророкує солодкого майбутнього Луческу. Не варто очікувати, що раптово поллються ріки мільйонів євро заради підсилення Динамо. Хоча б тому, що київський клуб вже й забув, коли востаннє пробивався у груповий етап Ліги чемпіонів. Головна зірка команди – 22-річний Віктор Циганков. Віце-капітан може покинути Київ уже найближчим часом для збільшення трансферного бюджету. Однак тут уже потрібно розраховувати на щедрих покупців, а їхня кількість відчутно зменшилася після кризи, спровокованої пандемією коронавірусу.

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Половині гравців імовірного стартового складу не більше 23 років, команда звикла до системи гри 4-2-3-1, але вона ще далека до свого піку. Цей приїзд став складним викликом для домнула Мірчі. Напевно ще важчим, ніж перехід у Зеніт, пише румунське видання, яке першим опублікувало його лист з бажанням покинути Динамо, аби не створювати проблем своїм контроверсійним призначенням. Директор GSP кілька років тому навіть був одним з небагатьох журналістів, які взяли участь у документальному фільмі "Феномен Луческу".

Мета – та ж сама, що у 2004 році, коли приходив у Шахтар. З "гірниками" він 25 разів обіграв Динамо (зокрема, попрощався розгромом 3:0), 15 матчів програв і лише 7 звів до нічиєю. Тепер же пора перервати диктатуру донецького клубу, яка триває в УПЛ добрих 4 сезони поспіль. Румунський ЗМІ бачить в основі 5 гравців U-23: Попову, Миколенку та Русину 21, Циганкову 22, Шепелєву 23. А на лаві запасних ще ж є 19-річний Цітаішвілі, Сирота, якому 20, і на рік старший Шапаренко. Клубна академія стабільно постачає вихованців для головної команди. У цьому контексті позитивним сигналом є і те, що Луче вже контактував з тренером молодіжки U-21, щоб побачити, який ще потенціал ховається на підході.

Це не було б чимсь новим і некомфортним для 75-річного наставника, вважає коментатор та аналітик місцевого телеканалу Digi Sport. Те саме він уже робив у Динамо Бухарест і збірній Туреччині, щоправда з останньою успіху не досягнув. Під керівництвом Олексія Михайличенка кияни чергували 3 ігрові схеми, починаючи і закінчуючи улюбленою для нового тренера 4-2-3-1. Зрідка було місце і для 4-4-3, 4-1-4-1 та 4-4-2, але з результативними нападниками якось не складалося, гольову міць тримали на собі півзахисники. Найкращий бомбардир серед форвардів Бєсєдін (8 голів) – загалом лиш 5-й у списку снайперів.

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Ось чому Містер має попросити про нового №9, вважає Даніель Скорпіє. На папері основним є Русин, альтернативами – Соль, Супряга, який повертається з оренди, та Жерсон. Бюджет Динамо впав з 60 мільйонів євро до 30-40, але грошей на придбання може серйозно побільшати в разі продажу Циганкова. На думку Gazeta Sporturilor, Цітаішвілі – один з перших, хто має вітати Луческу, адже він уже готовий стати повноцінною компенсацією втрати Віктора. На лівому фланзі виникатимуть проблеми через операцію Вербіча, варіантами заміни якого портал називає Де Пену та Дуелунда.

Також ліворуч, але в захисті двоє гравців з туманним майбутнім. Контракт Піваріча добігає кінця, а придбаний за 5 мільйонів Сідклей може повернутися з оренди і стати єдиним бразильцем Луческу (а скільки їх було в Шахтарі, відзначає румунський журналіст!). Туди ж можуть переводити Караваєва, щоб залишати на правому краю Кендзьору. У воротах головний Бущан, а Бойко лише запасний. Першим вибором на атакувального хавбека в GSP бачать Буяльського, а його конкурентами Шапаренка та Гармаша, хоча від себе додамо, що київські перспективи Дениса також виглядають далеко не найбільш позитивно.

Станом на сьогодні видання оцінює основу таким чином: Бущан – Караваєв, Попов, Шабанов, Миколенко – Шепелєв, Сидорчук – Циганков, Буяльський, Вербіч – Русин. Запас бачать в цілому передбачувано, хоча тут не враховані орендовані: Бойко – Кендзьора, Бурда, Сирота, Сідклей – Кадірі – Цітаішвілі, Шапаренко, Де Пена – Фран Соль, Жерсон. Звертає на себе увагу поява правого захисника збірної Польщі на лаві запасних, хоча за кількістю ігрового часу в сезоні 2019/20 Томаш поступився лише Шабанову. Середній вік команди становить 24,9 року. Динамо в очах румунського автора – це 11 іноземців, 13 гравців збірних і 2 українці, які коштують разом 25 мільйонів євро за версією Трансфермаркт (Циганков 16 і Миколенко 9).

Найдорожчий трансфер в історії клубу – Дьємерсі Мбокані (11 млн євро), вище опинилися аж 6 гравців Шахтаря. За останні 4 сезони максимум витрат на одного футболіста – 6,5 млн євро за Супрягу. Не в курсі румуни, що Влад прийшов ще й за якоюсь до не кінця зрозумілою схемою (не) виплат. Найдорожче придбання Луческу обійшлося у 25 млн євро (Бернард у Шахтар, 2013 рік, покинув донецьку команду вільним агентом). Важливий нюанс стратегії. Попередні 4 трансферні роки Суркісів – суцільний плюс з відходами гравців і велика економія щодо новачків (різниця становить понад 55 мільйонів євро на користь власників, не враховуючи витрат на зарплати).

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Лише у 2018/19 (взято до уваги суми і дані Трансфермаркт) бюджет на трансфери (23,8 млн) перевищив доходи з продажів (7,5). Було це після сприятливого попереднього сезону, коли вдалося виручити аж 42 мільйони. Однак ті, хто прийшов на вимогу Хацкевича, переважно не закріпилися в команді, а троє найдорожчих узагалі провели цей рік деінде. Цікаво, що попри це все більшість джерел, які мають інсайди в Динамо, розповідають, що грошей нема і не передбачається. Чи продовжиться подібна фінансова політика? Важливе питання, яке передусім залежить від результату на стадії кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21, але інсайдери наразі натякають, що Луческу подібні правила гри (робота насамперед з молодими українськими талантами і наявним матеріалом) не дуже бентежать.