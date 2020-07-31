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ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Динамо офіційно визначилося з долею Піваріча

22:38 - Читать на русском
Динамо офіційно визначилося з долею Піваріча
Йосіп Піваріч / Сайт Динамо

Захисник Йосіп Піваріч шукатиме нову команду упродовж трансферного вікна.

Контракт 31-річного віце-чемпіона світу продовжений не буде, інформує офіційний сайт Динамо.

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Угода добігає кінця 6 серпня, але сторони не змогли домовитися щодо її пролонгації. Піваріч отримає статус вільного агента і шукатиме новий клуб. Влітку 2017 року кияни заплатили загребському Динамо за оборонця 2 млн євро. Хорват страждав від постійних травм, які завадили йому закріпитися в основі "біло-синіх" – всього 47 матчів за весь час. У поточному сезоні Піваріч провів три гри, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, вчора (30 липня) Динамо провело перше тренування під керівництвом нового наставника – Мірчі Луческу.

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