Динамо офіційно визначилося з долею Піваріча

Контракт 31-річного віце-чемпіона світу продовжений не буде, інформує офіційний сайт Динамо.

Рівалдо прокоментував прихід Луческу в Динамо і порадив киянам два трансфери

Угода добігає кінця 6 серпня, але сторони не змогли домовитися щодо її пролонгації. Піваріч отримає статус вільного агента і шукатиме новий клуб. Влітку 2017 року кияни заплатили загребському Динамо за оборонця 2 млн євро. Хорват страждав від постійних травм, які завадили йому закріпитися в основі "біло-синіх" – всього 47 матчів за весь час. У поточному сезоні Піваріч провів три гри, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, вчора (30 липня) Динамо провело перше тренування під керівництвом нового наставника – Мірчі Луческу.

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