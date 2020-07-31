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Фомін покинув Маріуполь

10:19 - Читать на русском
Фомін покинув Маріуполь
Руслан Фомін / ФК Маріуполь

Досвідчений форвард Руслан Фомін сповістив про свій відхід зі складу Маріуполя.

Контракт ветерана з приазовцями завершив дію, повідомляє FootBoom.

Бабич після звільнення з Маріуполя уже отримав пропозицію з Європи

Фомін не гратиме за Маріуполь у новому сезоні. 31 липня нападник отримав статус вільного агента. Нову угоду 34-річному форварду "чайки" не запропонували. Раніше Маріуполь офіційно оголосив про відставку Бабича з посади головного тренера команди.

У сезоні 2019/20 Руслан Фомін провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі. Раніше він захищав кольори Шахтаря, Аполлона, Атирау, Габали, Чорноморця, Зорі, Металіста та харківського Арсенала.

олос в овертаймі дотиснув Маріуполь і вперше в історії пробився до Ліги Європи

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Руслан Руслан Фомін Маріуполь Маріуполь
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