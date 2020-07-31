Супряга отримав іще один варіант в Серії А – цей клуб 7 разів вигравав Скудетто

Раніше "Футбол 24" уже повідомляв про інтерес до Супряги з боку римського Лаціо. Схоже, конкуренцію "орлам" готова скласти Болонья.

Луческу вимагає повернути Супрягу в Динамо

За інформацією Bologna Sport News, 7-разові чемпіони Італії планують зосередитися на запрошенні молодих перспективних гравців, а Супряга на 100% відповідає цій стартегії. Адже 20-річний нападник у минулому сезоні УПЛ забив 15 голів у 25 матчах за СК Дніпро-1, де виступав на правах оренди.

До слова, наставник Болоньї Сініша Міхайловіч прекрасно вміє розвивати молоді таланти. Саме він дав дебютувати у Мілані 16-річному Доннаруммі, а у минулому сезоні допоміг вийти на новий рівень Мусі Барроу. Форвард минулої зими перейшов до складу "россоблу" із Аталанти та зумів забити за свій новий клуб 9 голів у 18-ти матчах Серії А.

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