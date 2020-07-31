Карпати збережуть професіональний статус – Смалійчук озвучив план

У ході зустрічі з батьками вихованців ДЮФШ Карпати функціонер поділився планами на сезон 2020/21, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Смалійчук запевнив, що академія "зелено-білих" продовжить роботу. Натомість перша команда в новому сезоні візьме старт у Другій лізі. Карпати базуватимуться у Львові, а юридично клуб не належатиме ні Петру Димінському, ні Ігорю Коломойському. Натомість керувати оновленим клубом має Рада директорів, яка й обиратиме президента. Сам Смалійчук готовий запропонувати свою кандидатуру на 5 років.

Щодо турнірних завдань, то за 2 роки Карпати повинні повернутися до УПЛ. Головним тренером оновленої львівської команди буде Роман Гнатів.

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