toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Друга ліга
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Карпати збережуть професіональний статус – Смалійчук озвучив план

12:22 - Читать на русском
Карпати збережуть професіональний статус – Смалійчук озвучив план
Олег Смалійчук / ФК Карпати

Співвласник Карпат Олег Смалійчук привідкрив завісу таємничості щодо майбутнього львівського клубу.

У ході зустрічі з батьками вихованців ДЮФШ Карпати функціонер поділився планами на сезон 2020/21, повідомляє офіційний сайт клубу.

Санжар розсекретив деталі своєї відставки з Карпат

Смалійчук запевнив, що академія "зелено-білих" продовжить роботу. Натомість перша команда в новому сезоні візьме старт у Другій лізі. Карпати базуватимуться у Львові, а юридично клуб не належатиме ні Петру Димінському, ні Ігорю Коломойському. Натомість керувати оновленим клубом має Рада директорів, яка й обиратиме президента. Сам Смалійчук готовий запропонувати свою кандидатуру на 5 років.

Щодо турнірних завдань, то за 2 роки Карпати повинні повернутися до УПЛ. Головним тренером оновленої львівської команди буде Роман Гнатів.

Львів у великій біді: за півроку – одна (!) перемога на трьох

blog_ava
Тимчик вражений тренуванням Луческу
09:51
7023
Теги
Головне Карпати Карпати Друга ліга Олег Смалійчук
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
59
хв
ПСЖ
22:10
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук