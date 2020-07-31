Ярмоленко – автор найкращого гола сезону у Вест Хемі за версією Football London

У тому матчі Ярмоленко з'явився на полі у другій половині, коли рахунок був 2:2, а незадовго до фінального свистка гол українця приніс перемогу Вест Хема. Саме цей м'яч британське видання Football London назвало найкращим голом сезону для "молотів".

"Ярмоленко зробив те, чого я очікував": Мойєс оцінив гру українця у фінальному турі АПЛ

"Деклан Райс в передостанньому домашньому матчі сезону забив блискавичний гол у ворота Уотфорда з 30-ти метрів, але тут є явний переможець. Не лише за якість удару, але й за його важливість ми нагородили Андрія Ярмоленка за м'яч проти Челсі на 89-й хвилині.

"Молоти" не знали смаку перемоги після відновлення сезону протягом трьох матчів і не очікували отримати зиску проти більш статусного суперника, але після чудової контратаки Антоніо Рюдігер дозволив українцю пробити з меж штрафного – м'яч пройшов повз Кепу точно у ворота. Можливо, цей гол перевернув сезон для Вест Хема", – описує досягнення Ярмоленка Football London.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ