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Ярмоленко – автор найкращого гола сезону у Вест Хемі за версією Football London

18:52 - Читать на русском
Ярмоленко – автор найкращого гола сезону у Вест Хемі за версією Football London
Ярмоленко забиває Челсі / Getty images

Вінгер лондонського Вест Хема отримав відзнаку за свій гол у ворота Челсі в рамках 32-го туру АПЛ.

45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антоніо
89’ Андрій Ярмоленко
 
Вілліан 42’
Вілліан 71’
42’ Вілліан
45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антоніо
71’ Вілліан
89’ Андрій Ярмоленко

У тому матчі Ярмоленко з'явився на полі у другій половині, коли рахунок був 2:2, а незадовго до фінального свистка гол українця приніс перемогу Вест Хема. Саме цей м'яч британське видання Football London назвало найкращим голом сезону для "молотів".

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"Деклан Райс в передостанньому домашньому матчі сезону забив блискавичний гол у ворота Уотфорда з 30-ти метрів, але тут є явний переможець. Не лише за якість удару, але й за його важливість ми нагородили Андрія Ярмоленка за м'яч проти Челсі на 89-й хвилині.

"Молоти" не знали смаку перемоги після відновлення сезону протягом трьох матчів і не очікували отримати зиску проти більш статусного суперника, але після чудової контратаки Антоніо Рюдігер дозволив українцю пробити з меж штрафного – м'яч пройшов повз Кепу точно у ворота. Можливо, цей гол перевернув сезон для Вест Хема", – описує досягнення Ярмоленка Football London.

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