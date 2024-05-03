Лунін проти Куртуа: Анчелотті оголосив розподіл воротарів на чемпіонат і Лігу чемпіонів
Карло Анчелотті не приховує, хто захищатиме ворота Реала у найближчих матчах – Ла Ліги проти Кадіса і другого півфіналу ЛЧ проти Баварії.
"З Куртуа все гаразд, він зіграє завтра. Це дуже хороша новина для нас, як і повернення Мілітао. Він дуже схвильований, і ми всі раді, що він може повернутися. У середу проти Баварії зіграє Лунін. Далі подивимося.
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Травма хрестоподібних зв'язок для воротаря і польового – це різні речі. Я знаю, до чого ви хилите.
Ви хочете запитати мене, чи зможе Куртуа зіграти в гіпотетичному фіналі ЛЧ після цієї травми. Але ми не думаємо про те, що станеться за місяць. Будемо дивитись", – наводить слова Анчелотті Marca.
Нагадаємо, Реал вже завтра може оформити чемпіонство в Ла Лізі, якщо здолає Кадіс, а Барселона втратить очки з Жироною. 8 травня ще важливіше завдання – домашній матч-відповідь у півфіналі ЛЧ проти Баварії. Гра в Мюнхені за участю Луніна завершилась нічиєю 2:2.
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