Де Лаурентіс розкрив номер і вартість зіркового новачка Наполі – цифри шокують

"Ми дуже задоволені приїздом Осімхена. Хлопець був зачарований Наполі. Він буде носити майку з номером 9.

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Гаттузо дуже хотів підписати Віктора. Наш спортивний директор Джунтолі виконав чудову роботу, адже гравець змінив своїх агентів під час переговорів. Ціна? Лілль отримає близько 80 млн євро, а сам Осімхен зароблятиме від 4 до 4,5 мільйонів євро на сезон", – цитує Де Лаурентіса Football-italia.

Нагадаємо, попереднім рекордним підписанням Наполі був Гонсало Ігуаїн, за якого Реалу заплатили вдвічі менше – 39 млн євро.

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