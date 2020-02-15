Головні новини футболу 14 лютого: Манчестер Сіті дискваліфікований з єврокубків, Карпати перейдуть у власність Львова

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 14 лютого.

Європа

Манчестер Сіті дискваліфікований з Ліги чемпіонів та інших єврокубків на два сезони за порушення фінансового фейр-плей. Англійський клуб жорстко відреагував на таке строге покарання від УЄФА і готовий оскаржити рішення в Спортивному арбітражному суді. Якщо дискваліфікація "містян" залишиться в силі, п'ята команда АПЛ отримає путівку в ЛЧ. Також з Ман Сіті можуть зняти очки у внутрішньому чемпіонаті.

Стартував новий футбольний вікенд. Борусія Д розгромила Айнтрахт і впритул наблизились до лідера Бундесліги. Атлетіко не втримав перемогу над Валенсією та ризикує випасти із зони Ліги чемпіонів у Прімері. Лестер у меншості розписав нічию з Вулверхемптоном і втратив можливість обійти Манчестер Сіті в АПЛ.

Барселона сьогодні зіграє проти Хетафе – головної сенсації Іспанії: другі після Реала, 100-річна атака та динамівський слід. Екс-форвард Карпат і Динамо як відчай самої Барселони: каталонців намагаються розвести на гроші, але Реал може змінити все. А "вершкові" планують продати зіркового хавбека заради трансферу Мбаппе.

УПЛ

Карпати перейдуть у власність міста Львова – клуб зробив офіційну заяву. "Леви" втратили перемогу над командою Мілевського та Хачеріді: новачки львів'ян "возили" Євгена, а голкіпер потягнув пенальті.

Зоря завершила тренувальний збір нічиєю і встановила фантастичне досягнення. Олімпік виграв останній зимовий спаринг і видав вражаючу серію без поразок під керівництвом екс-тренера Динамо. Шахтар потрапив у топ-30 найстабільніших клубів світу – "гірники" випередили Мілан та Аякс.

Збірна України

УАФ офіційно затвердила міста, в яких збірна України зіграє перед Євро-2020. Також організація затвердила зміни в календарі УПЛ, які допоможуть національній команді краще підготуватися до континентальної першості.

Найбажаніший гравець збірної України вас здивує – його сватають у топ-клуби АПЛ і ставлять у команди мрії. Його конкурент по позиції демонструє хороший футбол за кордоном – Роман Безус класним асистом з власної половини допоміг Генту перемогти в Бельгії. Богдан Бутко близький до переходу в польський Гурнік заради ігрової практики перед Євро-2020.