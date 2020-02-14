Манчестер Сіті жорстко відреагував на рішення УЄФА дискваліфікувати команду з єврокубків

Манчестер Сіті налаштований боротися за право виступати в єврокубках у Спортивному арбітражному суді.

"Манчестер Сіті розчарований, але не здивований сьогоднішньою заявою Судової палати УЄФА. Клуб завжди передбачав необхідність пошуку незалежного органу і процесу, щоб неупереджено розглянути всеосяжний масив неспростовних доказів на підтримку своєї позиції.

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У грудні 2018 року головний слідчий УЄФА публічно перевірив результати і санкції, які він мав намір накласти на Манчестер Сіті ще до того, як почалося якесь розслідування. Увесь процес означав, що не було ніяких сумнівів у результаті, якого він досягне.

Простіше кажучи, це справа, порушена УЄФА, яка контролюється УЄФА і розглядається УЄФА. Після того, як цей упереджений процес завершений, наш клуб якомога швидше винесе неупереджене рішення і, отже, в першій інстанції при першій же можливості почне розгляд справи в Спортивному арбітражному суді (CAS)", – йдеться у заяві прес-служби Манчестер Сіті.

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