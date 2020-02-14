Бутко близький до переходу в польський Гурнік заради ігрової практики перед Євро-2020

Захисник Шахтаря Богдан Бутко найближчим часом може поповнити ряди українців за кордоном.

Богдан Бутко найближчим часом стане гравцем польського Гурніка, інформує sport.pl.

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Зазначається, що українець замінить Бориса Секуліча, який стане гравцем американського Чикаго Файр. Бутко має приєднатись на правах оренди. Також джерело додає, що зарплату українцю, скоріш за все, буде виплачувати Шахтар, оскільки польський клуб не потягне фінансові запити захисника.

До слова, Бутко, який повністю програв конкуренцію українцю Сергію Болбату та бразильцю Додо, у поточному сезоні в чемпіонаті України жодного разу не з’являвся на полі у складі своєї команди. Донецький клуб вже виключив футболіста зі своєї офіційної заявки на сезон.

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