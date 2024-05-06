"Йому не потрібно багато моментів, щоб забивати, і він це вкотре довів. Довбик відповів на виклик Беллінгема, який забив Кадісу, зробивши рахунок 1:1. У цьому сезоні у його активі вже 20 голів, і він продовжує рухатися до звання найкращого бомбардира ліги. Забиває вже п'ять матчів поспіль. У другому таймі він також продемонстрував свою роль асистента, віддавши гольову передачу Порту. У доданий час міг забивати п'ятий гол Жирони, та Кунде виніс м'яч з лінії воріт", – пише AS.

"Пічічі Довбика – ще одна мета Жирони": Мічел окреслив головну ціль каталонців після потрапляння у Лігу чемпіонів

Натомість матч Циганкова мадридське видання вважає невдалим: "Помітно, що він тільки-но відновився після травми. У нього був супершанс після передачі від Савіо на 28-й хвилині, але він провалився у дуелі з тер Штегеном. У підсумку він розтанув".

Нагадаємо, що у списку бомбардирських перегонів Ла Ліги Довбик випереджає Беллінгема на два м'ячі. Поповнити свій доробок він зможе вже найближчої п'ятниці у матчі з Лас-Пальмас.

Довбик і конкурент Циганкова розбили Барселону, коронувавши Реал – Жирона вийшла в Лігу чемпіонів, у Артема гол + пас