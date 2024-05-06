"Нічого не сказав у роздягальні. Немає сил з ними розмовляти. Поговоримо, коли повернемось додому. А щодо гри – то добре розпочали та забили гол. А потім все – це скінчилося.

"Постійний тиск, мало футболу": "український Беллінгем" відверто порівняв Минай Шарана та Любеновіча

Як і з Оболонню було у Києві. Футболісти забули, що ми домовлялися грати у свою гру. Не дотримувались нічого, що я вимагав. Грали до гола, а потім моєї команди не було на полі. Вітаю Верес з перемогою.

Причини в кожному, у тому числі й у мені, мабуть. Можливо, ми не готові до такого рівня. Може, десь злякалися. Вони вважають, що вже великі, у Шахтарі гратимуть, у Динамо. Говорив їм – вибити м'яч в одному з моментів. Ні. Ми пропускаємо другий гол, потім пенальті і все. Пенальті... Може не хочуть Минай бачити в УПЛ. Там влучив м'яч у руку, але гравець не хотів грати. Таке...

Шансів мало залишилося, ще три тури, два матчі на виїзді. Боротимемося. Але з такою грою нічого не досягнемо", – сказав Любенович у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 27-ми турів Минай у турнірній таблиці УПЛ йде останнім, відстаючи від зони перехідних матчів на 4 очки.

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