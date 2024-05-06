Верона змогла обіграти менш мотивовану Фіорентину, а Сассуоло повторив цей трюк у грі з Інтером. Однак Удінезе в другому повноцінному матчі під керівництвом Фабіо Каннаваро не зумів впоратися з кризовим і невмотивованим Наполі, який до того ж втратив на цю зустріч п'ятьох футболістів (Голліні, Жезуса, Распадорі, Кварацхелію і Зеліньскі). "Зебри" протрималися в першому таймі, але після перерви дозволили Віктору Осімхену забити – на 51-й хвилині нігерієць головою замкнув навіс Політано. Наприкінці зустрічі Віктор забив і правою ногою, але після ретельного відеоперегляду бригада арбітрів це взяття воріт не зарахувала через офсайд.



Уряд Італії хоче контролювати фінанси учасників Серії А – клуби одноголосно проголосували



Удінезе зумів врятуватися лише в компенсований час: Естігор не втримав Саксесса і дозволив форварду забити свій дебютний м'яч у Серії А в цьому сезоні.

Цей результат допоміг Наполі обійти Фіорентину і піднятися на восьме місце турнірної таблиці. Удінезе ж як був у зоні вильоту, так у ній і залишився. Віктор Коваленко і його Емполі на якийсь час можуть видихнути з полегшенням – двоочкова відстань між двома аутсайдерами не збільшилася. У 37-му турі фріульцям і тосканцям доведеться битися в очній зустрічі, а до цього Удінезе вирушить у гості до Лечче, а Емполі зіграє на виїзді з Лаціо.

Аталанта піднялася в зону ЛЧ, здобувши вольову перемогу над Салернітаною – Рома випала за межі топ-5