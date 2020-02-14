Карпати втратили перемогу над Динамо Брест – голи новачків львів'ян, яких не зупинив Хачеріді, Кудрик потягнув пенальті

Карпати не змогли здолати Динамо Брест в контрольному поєдинку, ведучи в рахунку в 2 м'ячі. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

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Карпати – Динамо Брест – 2:2

Голи: Танчик, 36, Дійє, 45 – Бакай, 78, Савіцький, 82

Нереалізований пенальті: Савіцький, 76

Карпати розпочали перший тайм активніше за гостей, у складі яких вийшли одразу три українці: Євген Хачеріді, Артем Мілевський та Олександр Нойок. Львів'яни відкрили рахунок на 36 хвилині, коли Дійє своїм дриблінгом пошив у дурні Хачеріді, а Танчик вдало зіграв на добиванні.

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А перед самою перервою Матар подвоїв перевагу "зелено-білих". Після довгого пасу Халля, Лях випередив Хачеріді на фланзі і віддав на сенегальського форварда, а той другим дотиком пробив голкіпера.

В другій половині білоруси переломили хід поєдинку, маючи більше атак. Однак серйозне випробування у вигляді пенальті потягнув Олег Кудрик на 76 хвилині. Втім, за 2 хвилини Бакай один м'яч відквитав, а за 5 хвилин Савіцький врятував нічию для Динамо Брест.

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Таким чином, Карпати завершили збори з 2 перемогами, 3 нічиїми та 1 поразкою. Наступний матч львів'яни проведуть в рамках УПЛ проти СК Дніпро-1, поєдинок запланований на 23 лютого, початок о 14:00.