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Олімпік завершив зимові збори перемогою – підопічні екс-тренера Динамо встановили вражаючу серію без поразок

14 лютого 16:50 1251 Читать на русском
Олімпік завершив зимові збори перемогою – підопічні екс-тренера Динамо встановили вражаючу серію без поразок
Гравці Олімпіка / фото: ФК Олімпік

Донецький Олімпік обіграв казахський Кайсар та завершив підготовку до другої половини сезону. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Товариські матчі.

Олімпік – Кайсар – 2:0

Голи: Баланюк, 35, Чогадзе, 40

Олімпік захопив контроль над грою та створив цілу низку моментів. Вже на 13 хвилині донеччани мали виходити вперед, але удар Цимбалюка влучив у каркас воріт. А ближче до кінця тайму рахунок відкрив Баланюк після чудового пасу Політила. За 5 хвилин Чогадзе подвоїв перевагу, обігравши голкіпера та забивши у порожні ворота. В другій половині Олімпік мав нагоди, проте рахунок так і залишився 2:0.

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Таким чином, донеччани завершили зимові збори під керівництвом Вісенте Гомеса з феноменальною серією без поразок: 9 перемог та одна нічия. Наступний матч Олімпік проведе в рамках УПЛ проти Львова, поєдинок запланований на 22 лютого, початок о 17:00.

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Теги
Товариські матчі Зимові збори Олімпік Олімпік Вісенте Гомес Вісенте Гомес Кайсар Кайсар
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