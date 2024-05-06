Головні новини 5 травня: Шахтар не підпустив Динамо перед Класичним, розгромна перемога Мудрика, смерть чемпіона світу
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин футболу за неділю, 5 травня.
УПЛ
Динамо та Шахтар здобули перемоги з розгромними рахунками. "Гірники" зберегли стратегічні 4 очки запасу перед Класичним у наступному турі.
Англія
Михайло Мудрик допоміг Челсі розбити Вест Хем у лондонському дербі. Інша столична команда провалилась. Тоттенхем програв Ліверпулю і поставив під велике питання свої шанси на Лігу чемпіонів.
Українці за кордоном
Роман Яремчук зіграв за Валенсію після місячного відновлення. На жаль, "кажани" програли середняку і ще більше віддалились від зони єврокубків.
Невдача спіткала і Анатолія Трубіна. Поразка його Бенфіки означала дострокове чемпіонство Спортінга.
Смерть чемпіона світу
У віці 85 років перестало битися серце Луїса Сеcара Менотті. Саме під його керівництвом Аргентина вперше стала найсильнішою збірною планети у 1978 році.