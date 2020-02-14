Зоря завершила тренувальний збір нічиєю з Торпедо-БелАЗ – луганці встановили фантастичне досягнення

Луганська Зоря розписала мирову з білоруським Торпедо-БелАЗ. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Товариські матчі.

Зоря – Торпедо-БелАЗ – 0:0

Склад Зорі: Махарадзе, Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайліченко, Юрченко, Цвєк, Лєднєв, Кочергін, Хомченовський, Перовіч.

Українці захопили ініціативу з початком гри та вже на 12 хвилині мали виходити вперед, але Перовіч з вигідної позиції пробив повз ворота. Ще до перерви Зоря могла забити двічі, але удар Юрченка зі штрафного пролетів над поперечкою, а Цвєк після подачі кутового влучив у стійку. В другій половині луганці також мали нагоди, проте так і не змогли реалізувати свою перевагу.

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Таким чином, Зоря завершила тренувальний збір та встановила неймовірне досягнення: підопічні Скрипника не пропустили жодного м'яча у 6 матчах, лише двічі зігравши внічию. Наступний матч луганці проведуть в рамках УПЛ проти Маріуполя 22 лютого, початок гри о 14:00.

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