Реал та Баварія дізналися арбітрів, яких їм призначили на матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів.

Супербитву у Мадриді довірили бригаді 43-річного поляка Шимона Марциняка, інформує прес-служба УЄФА. На лініях йому допомагатимуть Томаш Лісткевіч та Адам Купсік. Функції четвертого арбітра виконає словак Іван Кружляк, а за VAR відповідатимуть поляки Томаш Квятковскі та Бартош Франковскі.

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Марциняк ще на груповому етапі відзначився скандальним пенальті для ПСЖ проти Ньюкасла. Поляк отримував відсторонення, але швидко повернув собі довіру УЄФА.

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Реал навряд радіє його призначенню. Результати мадридців у 7 матчах за суддівства Марциняка – всього 2 перемоги, 2 нічиї і 3 поразки. Зокрема, саме поляк судив матч-відповідь Реала проти Ман Сіті у півфіналі минулорічної ЛЧ. Там було жахіття для команди Луніна – 0:4 і ганебний виліт! Баварія перетинался з цим рефері удвічі рідше. Було 2 перемоги і одна поразка у трьох матчах.

Нагадаємо, поєдинок Реал – Баварія відбудеться 8 травня, стартовий свисток о 22:00 за київським часом. Перша гра в Мюнхені завершилася нічиєю 2:2.

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