Україна

Скільки заробить збірна України за вихід на Євро-2024 – УАФ затвердила преміальні для команди Реброва.

Ворскла – Шахтар: визначився офіційний транслятор фіналу Кубка України – вирішальна дуель буде у вільному доступі.

Металіст 1925 вперше переміг під керівництвом Скрипника – звитяга над Ворсклою завершила 14-матчеву серію.

Світ

Довбик і конкурент Циганкова розбили Барселону, коронувавши Реал – Жирона вийшла в Лігу чемпіонів, у Артема гол + пас. Реал достроково став чемпіоном Іспанії.

Арсенал не без скандалу розгромив Борнмут, відірвавшись від Манчестер Сіті – Забарний старався, Зінченко знову не зіграв

Холанд розгромив Вулвз, оформивши покер і ставши в один ряд з Коулом та Оуеном – Ман Сіті впритул наблизився до Арсенала.

Українці за кордоном

Довбик забив Барселоні – відео 20 гола українця в Ла Лізі

Український голкіпер забив дебютний гол – відео божевільного удару через все поле.

Жирона хоче витиснути від продажу Довбика по максимуму – клаусулу українця планують збільшити втричі.