Головні новини 4 травня: Довбик розбив Барселону, Реал став чемпіоном, преміальні збірної України
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 4 травня.
Україна
Скільки заробить збірна України за вихід на Євро-2024 – УАФ затвердила преміальні для команди Реброва.
Ворскла – Шахтар: визначився офіційний транслятор фіналу Кубка України – вирішальна дуель буде у вільному доступі.
Металіст 1925 вперше переміг під керівництвом Скрипника – звитяга над Ворсклою завершила 14-матчеву серію.
Світ
Довбик і конкурент Циганкова розбили Барселону, коронувавши Реал – Жирона вийшла в Лігу чемпіонів, у Артема гол + пас. Реал достроково став чемпіоном Іспанії.
Арсенал не без скандалу розгромив Борнмут, відірвавшись від Манчестер Сіті – Забарний старався, Зінченко знову не зіграв
Холанд розгромив Вулвз, оформивши покер і ставши в один ряд з Коулом та Оуеном – Ман Сіті впритул наблизився до Арсенала.
Українці за кордоном
Довбик забив Барселоні – відео 20 гола українця в Ла Лізі
Український голкіпер забив дебютний гол – відео божевільного удару через все поле.
Жирона хоче витиснути від продажу Довбика по максимуму – клаусулу українця планують збільшити втричі.