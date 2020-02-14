УАФ офіційно затвердила зміни в календарі УПЛ

УАФ затвердила зміни в календарі УПЛ / фото з відкритих джерел

Виконавчий комітет УАФ затвердив зміни в календар поточного сезону української Прем'єр-ліги.

Раніше більшість клубів УПЛ підтримали побажання Андрія Шевченка внести зміни в календар весняної частини УПЛ, щоб раніше розпочати підготовку збірної України до Євро-2020.

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21 тур зміщується з 7 на 4 березня.

22 тур зміщується з 14 на 7 березня.

1/4 фіналу Кубка України зміщується з 4 на 11 березня.

23 тур зміщується 21 на 14 березня.

Тури з 24 по 26 зміщуються на 21 березня, 4 та 11 квітня відповідно.

1/2 фіналу Кубка України зміщується з 22 на 15 квітня.

Тури з 27 по 30 зміщуються на 18, 22, 25 квітня та 2 травня відповідно.

31 тур зміщується з 20 на 9 травня.

32 тур зміщується з 24 на 16 травня.

Матчі плей-офф відбудуться 20 та 24 травня відповідно.

Нагадаємо, що збірна України незадовго до старту Євро-2020 проведе товариські матчі проти Кіпру (26 травня), Північної Ірландії (2 червня) та Ізраїлю (7 червня). Свій перший матч на чемпіонаті Європи "синьо-жовті" зіграють 14 червня проти збірної Нідерландів.

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