Перемога над Колосом (5:0) стала ювілейною для київського Динамо. Столична команда стала першою, яка здобула 700 перемог в чемпіонатах України за всю історію.

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Динамо здобуло 379 перемог на власному полі, і 321 – в іграх на виїзді.

До слова, кияни утримують рекорд за кількістю титулів чемпіона України. Динамо 16 разів здобувало золоті медалі (востаннє у 2021 році), ще тринадцять разів "біло-сині" ставали другими, а "бронзу" кияни вигравали лише раз.

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