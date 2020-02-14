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Шахтар потрапив у топ-30 найстабільніших клубів світу – "гірники" випередили Мілан та Аякс

14 лютого 12:09 1013 Читать на русском
Шахтар потрапив у топ-30 найстабільніших клубів світу – "гірники" випередили Мілан та Аякс
Шахтар потрапив у топ-30 найстабільніших клубів світу / ФК Шахтар

Чинний чемпіон України потрапив до списку найстабільніших футбольних клубів планети.

Шахтар посів 30 місце в рейтингу найбільш фінансово стабільних клубів світу від порталу Soccerex. При розрахунку індексу стабільності використовувалися п'ять показників: трансферна вартість гравців, матеріальні активи, грошові кошти, потенційні інвестиції власників і чиста заборгованість.

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Склад "гірників" оцінений в 137,4 млн євро. Активи клубу – 169,8 млн євро. Потенційне інвестування власника клубу оцінено в 169 млн євро.

До слова, український клуб випередив Аякс (31 місце), Мілан (34 місце) та багатьох представників топ-чемпіонатів.

Зазначимо, що рейтинг очолив французький ПСЖ, випередивши Манчестер Сіті та Баварію. До першої 20 потрапив лише один клуб не з п'яти топ-чемпіонатів Європи – китайський Гуанджоу Евергранд розташувався на 15 місці.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті ПСЖ ПСЖ Баварія Баварія Шахтар Шахтар
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