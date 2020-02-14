Карпати – Динамо Брест – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Львівські Карпати розписали результативну нічию проти брестського Динамо з трьома українцями у складі. Дивіться відео голів та огляд матчу Карпати – Динамо Брест.

Товариські матчі.

Карпати – Динамо Брест – 2:2

Голи: Танчик, 36, Дійє, 45 – Бакай, 78, Савіцький, 82

Нереалізований пенальті: Савіцький, 76

Карпати оформили перевагу в два м'ячі перед перервою, Танчик та Дійє відзначились голами. Цікаво, що в обох епізодах ненадійно відіграв колишній гравець Динамо Євген Хачеріді. В другій половині білоруси перехопили ініціативу, і ближче до кінця гри зрівняли рахунок. Спочатку Кудрик відбив пенальті від Савіцького, однак за 2 хвилини Бакай та той таки Савіцький врятували нічию для Динамо Брест.

Карпати втратили перемогу над Динамо Брест – голи новачків львів'ян, яких не зупинив Хачеріді, Кудрик потягнув пенальті

Таким чином, Карпати завершили збори з 2 перемогами, 3 нічиїми та 1 поразкою. Наступний матч львів'яни проведуть в рамках УПЛ проти СК Дніпро-1, поєдинок запланований на 23 лютого, початок о 14:00.