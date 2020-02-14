Карпати перейдуть у власність міста Львова – офіційна заява клубу

Вчора депутати Львівської міської ради ухвалили рішення про створення Народної команди Карпати.

Це означає, що відбудеться безоплатна передача корпоративних прав ТзОВ "Клуб професійного футболу Карпати" у власність територіальної громади міста Львова. Інформацію про перехід Карпат під управління територіальної громади міста підтвердив офіційний сайт "зелено-білих".

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"Особливу подяку хочемо висловити на адресу міського голови Львова Андрія Садового, чий внесок у створення Народної команди важко переоцінити, ініціатора, ідейного натхненника ухвали, Григорія Козловського, голів фракцій, всього депутатського корпусу", – йдеться у заяві Карпат.

Нагадаємо, що офіційним власником Карпат є бізнесмен Петро Димінський, але, за інформацією ЗМІ, він вже давно не займається справами клубу.

Додамо, що наразі Карпати ведуть боротьбу за виживання в УПЛ – львівська команда посідає 12 місце у турнірній таблиці.

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