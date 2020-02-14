Найбажаніший гравець збірної України вас здивує – його сватають у топ-клуби АПЛ і ставлять у команди мрії

Віктор Коваленко святкує свій 24-й день народження, переходячи певну межу. Колись найперспективніший гравець Шахтаря зараз є ласим шматочком на трансферному ринку, переконані британські ЗМІ та не тільки.

Переглядаючи сторінки тамтешніх видань, неможливо проігнорувати, скільком клубам його вже рекомендували. Навіть Миколенко, Яремчук, Матвієнко і Циганков наразі відійшли на другий план. Ще б пак, атакувальний півзахисник вартістю 6 мільйонів євро (версія Трансфермаркт) стає вільним агентом влітку 2020-го. Гравець із топ-10 найдорожчих в УПЛ. Англійські журналісти радили поспішати та вже цієї зими укладати з Коваленком попередній контракт. Дуже схоже, що шляхи Віктора та донецького Шахтаря розходяться. Принаймні досі нічого не відомо про підписання нової угоди.

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Коли він вибухнув як найкращий бомбардир молодіжного Чемпіонату світу 2015, де забив 5 голів і віддав 2 асисти, на сцену вийшли великі клуби. Ювентус, Інтер, безліч іспанських та англійських команд – куди його тільки не сватали. Свого часу навіть велися доволі сміливі розмови, що це може бути українська відповідь Де Брюйне. Відтоді про Коваленка забули, аж раптом зараз у пресі, мов гриби після дощу, почали рости припущення про його потенційний трансфер в АПЛ. Невирішеними проблемами Віктора залишаються пошук оптимальної позиції, стабільності і свого тренера, ідеалом якого для нього був той самий чемпіон світу-2019 Олександр Петраков на Мундіалі 2015.

Якщо у збірних України, починаючи з U-16 до U-21, він неодмінно забивав мінімум 4 голи (в середньому 6 у кожній віковій категорії), хоча проводив там не більше 20 матчів, то у національній досі себе не знайшов. За 26 матчів лише 1 гольовий пас (у зустрічі проти Туреччини) і жодного забитого м'яча. Мірча Луческу, який 5 років тому поставив питання продовження контракту з юним Коваленком під особистий контроль, не так давно звинуватив Паулу Фонсеку, що той знищив Віктора. Результативність українського півзахисника як бомбардира та асистента під орудою португальця, справді, серйозно впала. Особливо це було помітно в єврокубках.

Та регрес почався ще раніше. Під час Чемпіонату Європи наш основний атакувальний хавбек став одним з облич провалу збірної Фоменка – з ним в основі 2 сухі поразки без шансів, без нього значно цікавіша, але також програна гра полякам. Досі насправді незрозуміло, де краще використовувати Коваленка – як десятку чи глибше в центрі поля, може на фланзі (все ще перед очима пам'ятний гол у ворота Динамо з лівого напівфлангу, можливо, переломний у боротьбі за золото УПЛ-2019 і точно найкрасивіший за версією вболівальників донеччан). Навіть Андрій Шевченко, який послідовно довіряв "гірнику" у провальному відборі ЧС-2018, змушений був відправити таланта назад у молодіжну збірну, поки наша головна команда рвала усіх і мчала на Євро-2020.

Зараз настає його свого роду зоряний час. Вирішальний. Йому уже 24, і він востаннє увійшов у дрім-тім U-23. Коваленко став другим найдорожчим у символічній збірній найбільш перспективних гравців молодіжного віку, в яких влітку 2020-го завершується контракт. За версією Трансфермаркт, він посів місце в центрі поля. Рубікон перейдено. Його вже не варто називати молодим і перспективним. Коноплянка переїжджав у Європу в 25, і то вже здавалося, що запізно. Ярмоленко ще пізніше – зараз з лазарету не вилазить через надмірне збільшення навантаження на організм. Зараз або ніколи.

За останні місяці куди його тільки не рекомендували. Що важливо для Англії – Віктор знову почав регулярно з'являтися у складі національної збірної, тому з дозволом на роботу проблем не виникло б. Chronicle Live як один з доволі реалістичних варіантів бачив Коваленка, "в якого є свої шанувальники", на позиції плеймейкера в Ньюкаслі.

Liverpool Echo називає українця серед 29 найкращих гравців, які влітку могли б зміцнити Евертон чи навіть Ліверпуль безкоштовно. Разом з такими наддосвідченими монстрами топ-чемпіонатів, як Банега, Модріч, Гьотце чи Матюїді. Birmingham Mail у розширеному списку футболістів сватає "гірника" в лави Астон Вілли. Football.London пропонував Арсеналу, Челсі та Тоттенхему задуматися над підписанням безкоштовного Коваленка, Leicester Mercury – Лестеру.

Manchester Evening News радив задуматися Манчестер Сіті та Юнайтед, причому Гвардіолі вже неодноразово приписували інтерес до українського універсала центру поля. Звісно, це більше здогадки преси, ніж реальний інтерес клубів, але за якийсь середняк АПЛ завдяки якісній роботі агентів можна і зачепитися – клуби ж нічого не втрачають, крім помірних витрат на зарплату. Утім, чи готовий до цього виходу із зони комфорту, появи шаленого тиску та небувалої раніше конкуренції сам Коваленко?

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