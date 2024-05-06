Зідан і Баварія: зірковий тренер однозначно відповів на чутки про своє призначення в Мюнхен
Зінедін Зідан не збирається вирішувати проблему Баварії з пошуками нового тренера.
Зірковиий француз майже три роки перебуває у відпустці і вчора відвідав етап Формули-1 у Маямі. Журналісти Sky не оминули нагоди розпитати Зізу про Баварію, куди його сватали останніми тижнями.
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– Хто виграє у півфіналі ЛЧ – Реал чи Баварія?
– Сподіваюсь, Мадрид. Але це буде важка гра.
– Чи будете ви в майбутньому тренером Баварії?
– Ні, я просто прийду подивитися матч, – відповів Зідан.
Пошуки нового тренера стали великим випробуванням для керівництва Баварії. Мюнхенцям вже відмовили Хабі Алонсо, Юліан Нагельсманн і Ральф Рангнік. Врятувати сезон під керівництвом Томаса Тухеля може лише ЛЧ, де німці у півфіналі зійшлися з Реалом. Домашній матч завершився нічиєю 2:2, а повторна гра у Мадриді відбудеться 8 травня.
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