Зінедін Зідан не збирається вирішувати проблему Баварії з пошуками нового тренера.

Зірковиий француз майже три роки перебуває у відпустці і вчора відвідав етап Формули-1 у Маямі. Журналісти Sky не оминули нагоди розпитати Зізу про Баварію, куди його сватали останніми тижнями.

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– Хто виграє у півфіналі ЛЧ – Реал чи Баварія?

– Сподіваюсь, Мадрид. Але це буде важка гра.

– Чи будете ви в майбутньому тренером Баварії?

– Ні, я просто прийду подивитися матч, – відповів Зідан.

Пошуки нового тренера стали великим випробуванням для керівництва Баварії. Мюнхенцям вже відмовили Хабі Алонсо, Юліан Нагельсманн і Ральф Рангнік. Врятувати сезон під керівництвом Томаса Тухеля може лише ЛЧ, де німці у півфіналі зійшлися з Реалом. Домашній матч завершився нічиєю 2:2, а повторна гра у Мадриді відбудеться 8 травня.

• Bayern or Real Madrid to win?

Zidane: "Hopefully Madrid. But it's going to be a difficult game"



• Will you be Bayern coach in the future?

Zidane: "No. I'm going to watch the game"



@Sky_PeterH @SkySport_Ben

pic.twitter.com/ez8xM2IdfI — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 5, 2024

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