Гент вирвав перемогу в Ейпена – Безус допоміг класним асистом з власної половини поля

Гент із Безусом та Пластуном у складі переміг Ейпен в рамках 26-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2019/20, 26-й тур

Ейпен – Гент – 2:3

Голи: Превляк, 7, Мілічевич, 19 – Девід, 5, 12, Кастро-Монтес, 84

Команди з самого початку гри почали забивати. На 5 хвилині Девід вдало зіграв на добиванні, однак Превляк майже миттєво зрівняв рахунок. Нападник Гента оформив дубль уже на 12 хвилині. Після атаки Ейпена Гент розпочав контратаку, і Безус класним пасом в дотик з власної половини поля відправив Девіда на рандеву з голкіпером, а канадець без проблем реалізував цю нагоду.

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Проте через 7 хвилин Мілічевич знову вирівняв положення, забивши зі штрафного завдяки вдалому рикошету. Гент продовжував володіти ініціативою, проте забити не міг аж до 84 хвилини, коли Кастро-Монтес головою замкнув навіс з флангу. Додамо, що Безус провів на полі 77 хвилин, тоді як Пластун відіграв увесь поєдинок.

Таким чином, Гент набрав 52 очки та продовжує переслідувати Брюгге Соболя, Ейпен з 26 пунктами залишився тринадцятим.

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