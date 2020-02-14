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Манчестер Сіті дискваліфікований з Ліги чемпіонів та інших єврокубків на два роки за порушення ФФП

14 лютого 20:44 50800 Читать на русском
Манчестер Сіті дискваліфікований з Ліги чемпіонів та інших єврокубків на два роки за порушення ФФП
Хосеп Гвардіола / фото із соцмереж

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виніс рішення у справі про порушення фінансового фейр-плей від Манчестер Сіті. На команду Олександра Зінченка чекає дискваліфікація.

Манчестер Сіті покараний відстороненням від участі в Лізі чемпіонів та інших турнірах під егідою УЄФА протягом двох років. Дискваліфікація розповсюджується на сезони 2020/21 та 2021/22.

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"Містяни" також оштрафовані на 30 мільйонів євро після того, як було встановлено, що англійський клуб ввів у оману УЄФА і порушив правила ФФП (фінансового фейр-плей).

Манчестер Сіті протягом 2012-2016 років "прикривав дірки" в бюджеті фальшивими контрактами за завищеними сумами з компаніями, пов'язаними зі своїми власниками.

Таким чином "містяни" не зіграють в головному європейському клубному турнірі в наступних двох сезонах. Відзначимо, що це рішення може бути оскаржене в спортивному арбітражному суді (CAS).

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