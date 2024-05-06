"ПСЖ, безумовно, буде сильнішим, ніж минулого тижня. Ми хочемо заробити путівку у фінал. Матчі з парижанами на груповому етапі? Тоді ми ще не знайшли себе. Нам не вистачало сміливості в багатьох сферах. Проте у двох іграх проти ПСЖ у Дортмунді ми показали, що можемо грати зовсім по-іншому. На даний момент нам вдалося набути такої впевненості в собі завдяки іграм у Лізі чемпіонів, що ми зможемо дуже впевнено вийти на гру завтра. Якщо знадобиться, то завтра пробіжимо на 20 кілометрів більше. Ми готові на все.

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Проект ПСЖ роками будувався для завоювання титулів. Їхньою головною метою від самого початку була Ліга чемпіонів. Це їхня місія. Щоб зробити це, ми повинні бути такими ж сміливими і стійкими, як і в першому матчі. З такою ж повагою. Але також і з очікуванням від того, що зможемо досягти чогось великого. Найімовірніше, переваги першого матчу буде недостатньо – нам доведеться забивати.

Ми зробили так багато хороших речей у цьому сезоні. У Мюнхені. У Ньюкаслі. У Мілані. Було б прикро зупинитися зараз", – цитують Терзича офіційний сайт УЄФА і Kicker.

Матч ПСЖ – Борусія Д відбудеться у вівторок, 7 травня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом. У першому матчі Дортмунд переміг із рахунком 1:0.

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