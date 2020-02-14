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Реал планує продати зіркового хавбека заради трансферу Мбаппе – гранди АПЛ готові допомогти мадридцям

14 лютого 17:38 3364 Читать на русском
Реал планує продати зіркового хавбека заради трансферу Мбаппе – гранди АПЛ готові допомогти мадридцям
Кіліан Мбаппе / фото із соцмереж

Мадридський Реал не полишає надій підписати французького нападника Кіліана Мбаппе.

Форвард збірної Франції є пріоритетною метою головного тренера Реала Зінедіна Зідана, і клуб буде робити все можливе для здійснення трансферу наступного літа.

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Президент Реала Флорентіно Перес планує скористатися інтересом англійських клубів до півзахисника "вершкових" Іско, щоб виручити частину суми для трансферу Кіліана Мбаппе, повідомляє El Desmarque.

За інформацією джерела, Арсенал, Челсі і Манчестер Сіті вже тривалий час розглядають можливість придбання 27-річного футболіста збірної Іспанії. Наставник "канонірів" Мікель Артета і головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола вважають, що у них є шанс заманити Іско в свої команди, оскільки потребують посилення лінії півзахисту.

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