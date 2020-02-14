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Атлетіко не втримав перемогу над Валенсією та ризикує випасти із зони Ліги чемпіонів

14 лютого 23:51 231 Читать на русском
Атлетіко не втримав перемогу над Валенсією та ризикує випасти із зони Ліги чемпіонів
Маркос Льоренте / фото із соцмереж

Атлетіко на виїзді не зміг обіграти Валенсію в рамках 24-го туру Прімери. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

40’ Габріел Пауліста
59’ Жоффрей Кондогбія
 
Маркос Льоренте 15’
Томас Партей 43’
15’ Маркос Льоренте
40’ Габріел Пауліста
43’ Томас Партей
59’ Жоффрей Кондогбія

Обом командам була потрібна перемога у сьогоднішньому матчі. Атлетіко лише в попередньому турі зумів перервати серію з п'яти матчів без виграшів, а Валенсія програла два свої останні матчі. До того ж потенційні три очки були важливими у контексті боротьби за місце в зоні Ліги чемпіонів.

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Обидва суперники з самого початку матчу демонстрували, що готові грати лише на перемогу. Моменти регулярно виникали біля обох воріт. На 15-й хвилині Атлетіко заробив кутовий. Стандарт успіху не приніс, а ось друга хвиля атаки – цілком. Корреа з меж штрафного прострілював на лінію воротарського, але Пауліста невдало підставив ногу. М'яч відскочив точно на Льоренте, а Маркос другим дотиком пробив над воротарем метрів з чотирьох – 0:1.

Валенсія відігралася ближче до кінця першого тайму і теж допоміг кутовий. Парехо подав, а Максі Гомес прийняв м'яч і теж сильно прострілив на лінію воротарського. Не втримали мадридці Габріела Паулісту, який зумів підставити голову, переправивши м'яч у сітку. Проте радість "кажанів" була недовгою. Вже за три хвилини Томас Партей перехопив м'яч на чужій половині поля, продерся з ним по центру до дуги штрафного і потужним ударом змусив капітулювати Доменека.

Валенсія знайшла в собі сили ще раз відігратися вже у другому таймі. Після розіграшу кутового Кондогбія не зміг пробити головою, але примудрився якось підставити ногу, причому пробив не тієї, якою збирався, тому м'яч покотився в протихід Облаку.

Вирвати перемогу наприкінці матчу мали шанси обидві команди. Але Мората, Партей і Ферран Торрес змарнували свої нагоди. Як наслідок – бадьора нічия, яка нікому не принесла особливої радості.

Після цього матчу Атлетіко набрав 40 очок та залишився на 4-у місці в турнірній таблиці, але вже післязавтра "матрацників" може випередити Севілья. У Валенсії 38 пунктів та п'ята сходинка.

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Іспанія Атлетіко Атлетіко Валенсія Валенсія Валенсія - Атлетіко
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