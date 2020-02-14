Атлетіко не втримав перемогу над Валенсією та ризикує випасти із зони Ліги чемпіонів

Атлетіко на виїзді не зміг обіграти Валенсію в рамках 24-го туру Прімери. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Обом командам була потрібна перемога у сьогоднішньому матчі. Атлетіко лише в попередньому турі зумів перервати серію з п'яти матчів без виграшів, а Валенсія програла два свої останні матчі. До того ж потенційні три очки були важливими у контексті боротьби за місце в зоні Ліги чемпіонів.

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Обидва суперники з самого початку матчу демонстрували, що готові грати лише на перемогу. Моменти регулярно виникали біля обох воріт. На 15-й хвилині Атлетіко заробив кутовий. Стандарт успіху не приніс, а ось друга хвиля атаки – цілком. Корреа з меж штрафного прострілював на лінію воротарського, але Пауліста невдало підставив ногу. М'яч відскочив точно на Льоренте, а Маркос другим дотиком пробив над воротарем метрів з чотирьох – 0:1.

Валенсія відігралася ближче до кінця першого тайму і теж допоміг кутовий. Парехо подав, а Максі Гомес прийняв м'яч і теж сильно прострілив на лінію воротарського. Не втримали мадридці Габріела Паулісту, який зумів підставити голову, переправивши м'яч у сітку. Проте радість "кажанів" була недовгою. Вже за три хвилини Томас Партей перехопив м'яч на чужій половині поля, продерся з ним по центру до дуги штрафного і потужним ударом змусив капітулювати Доменека.

Валенсія знайшла в собі сили ще раз відігратися вже у другому таймі. Після розіграшу кутового Кондогбія не зміг пробити головою, але примудрився якось підставити ногу, причому пробив не тієї, якою збирався, тому м'яч покотився в протихід Облаку.

Вирвати перемогу наприкінці матчу мали шанси обидві команди. Але Мората, Партей і Ферран Торрес змарнували свої нагоди. Як наслідок – бадьора нічия, яка нікому не принесла особливої радості.

Після цього матчу Атлетіко набрав 40 очок та залишився на 4-у місці в турнірній таблиці, але вже післязавтра "матрацників" може випередити Севілья. У Валенсії 38 пунктів та п'ята сходинка.

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