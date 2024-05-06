У понеділок, 6 травня, Федерація футболу Іспанії (RFEF) здивувала Реал, повідомивши керівництву клубу про те, що вони отримають чемпіонський трофей прийдешньої суботи після виїзного матчу з Гранадою. Відповідь босів "бланкос" була негайною: "Ми не отримаємо трофей цього дня, ми відмовляємося!", – було сказано у відповідь. У Реалі визнали подібне рішення RFEF проявом неповаги до Гранади та її вболівальників.

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З огляду на відмову "бланкос" і весь галас, що виник, Федерація відступилася й ухвалила найлогічніше рішення – чемпіонський трофей вручать Реалу на домашньому стадіоні за тиждень після матчу з Гранадою, 14 травня. Цього дня Реал зіграє з Алавесом.

За підсумками 34-го туру Ла Ліги Реал достроково став чемпіоном завдяки перемозі над Кадісом, а також завдяки поразці Барселони в матчі з "українською" Жироною.

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