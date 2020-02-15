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Після дискваліфікації від УЄФА з Манчестер Сіті можуть зняти очки в АПЛ

15 лютого 00:33 5559 Читать на русском
Після дискваліфікації від УЄФА з Манчестер Сіті можуть зняти очки в АПЛ
Серхіо Агуеро / фото із соцмереж

Керівництво англійської Прем'єр-ліги може покарати Манчестер Сіті, який був дискваліфікований на два роки з єврокубків.

З Манчестер Сіті можуть зняти очки в АПЛ, оскільки серйозні порушення ФФП також є порушенням правил турніру всередині країни, повідомляє The Independent.

Манчестер Сіті дискваліфікований з Ліги чемпіонів та інших єврокубків на два роки за порушення ФФП

За інформацією видання, комітети АПЛ вже обговорювали потенційні санкції для "містян", і зняття очок вважається досить імовірним. Проблема виникає через те, що будь-який клуб повинен надати правдиву інформацію для отримання ліцензії Прем'єр-ліги, і ця інформація повинна відповідати тій, яка надсилалася в УЄФА.

Нагадаємо, боси Манчестер Сіті свідомо завищували виплати від спонсорських контрактів, щоб приховати свої збитки перед УЄФА. Саме це стало причиною застосування жорстких санкцій.

Манчестер Сіті жорстко відреагував на рішення УЄФА дискваліфікувати команду з єврокубків

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