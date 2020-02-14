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П'ята команда АПЛ отримає путівку в Лігу чемпіонів через дискваліфікацію Манчестер Сіті

14 лютого 21:40 3573 Читать на русском
П'ята команда АПЛ отримає путівку в Лігу чемпіонів через дискваліфікацію Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола / фото із соцереж

Англійська Прем'єр-ліга збереже квоту в чотири команди у Лізі чемпіонів попри відсторонення Манчестер Сіті від єврокубків.

Якщо Манчестер Сіті фінішує в топ-4, команда, яка посяде п'яте місце в турнірній таблиці АПЛ в сезоні 2019/20, зможе виступити в Лізі чемпіонів в наступному сезоні.

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Покарання УЄФА стосується виключно Манчестер Сіті, а не всієї ліги. Подібні випадки передбачені у регламенті організації. Правило УЄФА 4.08: "Клуб, який не допущений до змагань, замінюють таким клубом, який посів найвище місце у внутрішньому чемпіонаті тієї ж асоціації, за умови, що новий клуб відповідає критеріям допуску".

Після 25 турів Манчестер Сіті посідає друге місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 51 очко. На п'ятому місці наразі розташовується Шеффілд Юнайтед, у якого 39 балів. Поруч перебувають Тоттенхем (37), Евертон (36), Манчестер Юнайтед (35) і Вулверхемптон (35).

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